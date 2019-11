Il mercatino di Natale Ugi è fatto di piccoli e grandi doni

Ritorna il tradizionale appuntamento natalizio con il Mercatino di Natale UGI,

quest’anno per la prima volta organizzato presso UGIDUE.

Tante nuove proposte per regali golosi, belli, utili ma soprattutto solidali.

Si rinnova da oggi, domenica 17 novembre, fino al 24 dicembre il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale dell’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS. Un appuntamento da non perdere per chi è alla ricerca di nuove idee per stupire amici e parenti con un dono originale e solidale.

Quest’anno ci sarà una grande novità: il mercatino sarà allestito presso UGIDUE, la struttura di corso Dante 101 a Torino, recentemente presentata dall’Associazione. La sala polivalente posta al piano terra ospiterà quindi l’evento più atteso della stagione. Dopo l’inaugurazione di oggi, alle ore 10.30, il Mercatino di Natale (C.so Dante 101 - Torino) resterà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 19.

Tante le proposte per grandi e piccini: oggettistica e bigiotteria realizzata a mano in collaborazione con le mamme di Casa UGI, biancheria per la casa, giocattoli e golosissime confezioni natalizie con specialità dolciarie ed enogastronomiche artigianali e locali, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della cura e dell’ospitalità offerte dall’UGI ai bambini malati di tumore ed alle loro famiglie.

Inoltre sarà nuovamente proposto il Panettone Solidale prodotto per UGI dalla Bonifanti di Pinerolo.

Per informazioni: 011 6649424 – spr@ugi-torino.it

www.ugi-torino.it (sezione Natale con UGI)