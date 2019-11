Dal 23 novembre al 6 gennaio, un lungo e dolce “Dicembre Leinicese”

Sarà un evento “green” a inaugurare il ricco e variegato cartellone del Dicembre Leinicese: sabato prossimo, 23 novembre, alle ore 16, l’associazione Samco procederà alla piantumazione del “suo” albero in piazzale Lepanto, dando il via a oltre un mese di momenti di festa, culturali, solidali che culmineranno, come tradizione, con le attività previste nei giorni delle feste di Natale ed Epifania.

Sono ben 63 gli eventi previsti in cartellone: c’è tanta enogastronomia, da Cioccolato e Musica di domenica 24 novembre, evento dedicato alla tradizionale produzione cioccolatiera leinicese che vedrà la partecipazione dei commercianti del centro, fino al pranzo della Befana alla Baita Caviet, curato dagli Alpini: in mezzo cene solidali per l’Avis, la bagna cauda del Fornacino Club, cioccolato e panettoni in piazza e tanto altro ancora per accontentare palati raffinati e meno esigenti.

“Non posso che ringraziare gli Assessori, i consiglieri e, soprattutto, tutti i volontari, a partire dalle scuole, che hanno lavorato senza risparmiarsi - afferma il Sindaco, Renato Pittalis -, per offrire alla città un calendario ricchissimo e pieno di ogni opportunità per divertirsi e condividere insieme un periodo di grande importanza come le feste di fine anno. Ringrazio anche tutti coloro che hanno voluto inserire i loro eventi nel cartellone, offrendo un contributo determinante per la riuscita dell’evento: è la testimonianza che l’amore per la nostra città e il desiderio di costruire insieme una comunità forte e coesa, all’insegna dell’armonia che è poi il senso delle feste natalizie, può portarci, insieme, a raggiungere grandi traguardi. Primo tra tutti quello di rendere Leinì un luogo piacevole in cui vivere e da visitare, un luogo di cui essere fieramente innamorati. Sono felice del grande lavoro svolto e del risultato raggiunto che, per il modo in cui la vedo io, non può e deve essere che un inizio”.