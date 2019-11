Torino a Natale impugna di nuovo la bacchetta magica: e promette di realizzare i desideri dei cittadini

Si aprirà domenica 1° dicembre la nuova rassegna di eventi natalizi "A Torino un Natale coi fiocchi", con un ricco calendario di appuntamenti all'insegna della magia e dell'illuminismo.

L'inaugurazione prevede l'apertura delle prime due caselle del Calendario dell'Avvento da parte dei vigili del fuoco e l'accensione del grande albero di 23 metri in piazza Castello (sponsorizzato da Ubi Banca). Seguirà lo spettacolo "Great Opening Show", presentato da Walter Rolfo, presidente di Master of Magic.

Le strade della città, già illuminate dalle Luci d'Artista, saranno animate per oltre un mese da mercatini, spettacoli e concerti. Mentre al Borgo Medievale torna il consueto presepe di Emanuele Luzzati, che sarà inaugurato domenica 8 dicembre affiancato dallo spettacolo di Stefano Cavanna "Incantastorie - Le storie del Natale prendono vita".

"Abbiamo deciso di aumentare ancora il tasso di magia della città - ha spiegato Rolfo -. Ci piace raccontare la magia come un linguaggio per comunicare e promuovere un'idea, un sogno. Sarà quindi un Natale all'insegna della magia, della sostenibilità e dei desideri. Quattro le piazze coinvolte. In piazza Solferino verrà allestito un museo dedicato alla magia della mente, con il mentalista Vanni De Luca. In piazza Santa Rita sarà ospitato il 'Close-Up Theatre' con un cast di quattro grandi artisti (Flip, Andrea Boccia, Walter Maffei e Riccardo Negroni). Al Cortile del Maglio, nella 'Magic School si insegnerà ai bambini a riciclare gli oggetti e trasformarli in qualcosa di magico. Infine, piazza San Carlo accoglierà il Christmas Magic Theatre, con one man show e kids show creati per stupire il pubblico di tutte le età".

Novità di quest'anno, il progetto "Una Mole di desideri". Durante tutte le iniziative in calendario, le persone verranno invitate a scrivere il proprio desiderio su un post it e affidarlo a uno degli alberi a forma di Mole presenti come addobbi nelle piazze. Nella notte di Capodanno saranno annunciati tre desideri che la Città si impegna a realizzare, appositamente selezionati da una giuria.

"L'anno scorso avevamo deciso di scommettere sulla magia come elemento attrattivo, promettendo di ritornarci quest'anno", ha commentato la sindaca Chiara Appendino. "Per la città il Natale è un momento magico e si cerca di ricostruire il senso di appartenenza alla comunità, avvicinandoci anche a chi è meno fortunato, e che speriamo possa ritrovare un sorriso grazie ai momenti di festa in programma. Per questo abbiamo costruito un calendario di eventi aperti a tutti. A Palazzo Civico, inoltre, verranno nuovamente coinvolti i bambini per l'allestimento dell'albero, con palline e decorazioni realizzate con materiale riciclato. Ed entro un paio di giorni potremo comunicare il vincitore del bando per la serata di capodanno".