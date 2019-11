Banchette, giovane insospettabile sorpreso in casa con 3 kg di hashish e novemila euro in contanti: arrestato dai carabinieri

Nascondeva in casa un grosso quantitativo di droga, oltre tre chili di hashish e circa 100 grammi di marijuana, oltre a novemila euro in contenti, divisi in banconote di diverso taglio, frutto dell'attività di spaccio. Per questo, un ventiduenne di Banchette è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea.

Soldi e stupefacenti erano nascosti in particolare sotto il davanzale esterno della finestra del bagno dell’appartamento. La droga era già confezionata in panetti e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio eporediesi. Sequestrato anche un bilancino di precisione.

Su disposizione del gip presso il Tribunale di Ivrea, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un congiunto.