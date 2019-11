Rivoli, nasconde droga nella pochette accanto al rossetto e al fard: arrestata una ventenne

Una ragazza di 20 anni è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio mentre si trovava in compagnia di tre amici, a Rivoli. I giovani erano seduti su una panchina di via Frejus, in una zona spesso frequentata da spacciatori.

Gli agenti di polizia, sul luogo proprio per effettuare controlli su possibili pusher, hanno deciso di perquisire i quattro giovani. Tra loro, è stata proprio la ragazza, incensurata, a mostrarsi particolarmente nervosa e insofferente.

All'interno della sua borsetta, in una pochette nera, nascosti tra il rossetto ed il fard, i poliziotti hanno trovato 25 involucri in carta, che contenevano 24 grammi di marijuana. Nel portafogli, la ragazza aveva anche 110 euro in banconote di diverso taglio. Per questo, è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio.