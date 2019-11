Sgomberata la Cavallerizza, il questore di Torino: "Si conclude un capitolo oscuro per città" [VIDEO]

"Con lo sgombero della Cavallerizza si conclude un capitolo oscuro della storia torinese. Comincia ora un oercorso virtuoso che renderà agibili i locali del bene Unesco, che potrà ospitare eventi artistici e culturali".



Lo ha detto il questore di Torino Giuseppe De Matteis, dopo l'operazione di polizia avviata stamattina all'alba. "Non abbiano incontrato alcuna resistenza ne da parte degli occupanti ne di alcuni appartenenti ai centri sociali", ha aggiunto il questore, che ha poi spiegato come "all'interno della struttura abbiamo trovato una situazione di degrado assoluto, l'area era abbandonata a se stessa. Adesso non saranno tollerate eventuali forme di occupazione e chiunque verrà sorpreso all'interno dell'area dovrà risponderne".







Durante lo sgombero gli agenti hanno fermato una persona sospettata di aver compiuto alcune rapine nei giorni scorsi.