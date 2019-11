Programmata la manutenzione della segnaletica lungo il raccordo autostadale Torino-Caselle

Avanzano gli interventi di manutenzione avviati da Anas lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino – Caselle”. Per consentire ai tecnici di eseguire la sostituzione della segnaletica verticale e marginale e in particolare l’installazione dei nuovi portali di indicazione, da domani, mercoledì 20 novembre, fino al 9 dicembre sarà attivo il restringimento di carreggiata in tratti saltuari e in entrambe le direzioni lungo l’intero tracciato del raccordo.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria giornaliera 8:00 – 17:00, esclusi i giorni festivi.

Per la rimozione e l’installazione dei nuovi portali che sovrappassano l’intera carreggiata, potranno essere istituite temporanee sospensioni della circolazione lungo entrambe le corsie della durata non superiore a 5 minuti.

