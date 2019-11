Immigrazione clandestina e falsi documenti per ottenere permessi di soggiorno: 4 arresti dei carabinieri

Facevano arrivare in Italia cittadini irregolari provenienti da Pakistan, India e Bangladesh, fra cui diversi bambini, affidandosi poi a un avvocato torinese che in cambio di denaro falsificava i documenti per ottenere i permessi di soggiorno. I carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno arrestato 4 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante della transnazionalità.

L'avvocato, sottoposto all'obbligo di dimora (come un altro soggetto del gruppo), dovrà invece rispondere di favoreggiamento per la permanenza illegale sul territorio nazionale. Per altre due persone è scattato, infine, l'obbligo di firma. L'avvocato, in particolare, in cambio di denaro (cifre che andavano da 500 a 2000 euro) curava le pratiche per l'ottenimento dei permessi di soggiorno, con gli stranieri che arrivavano a Genova, Brescia, Imperia e Torino, dove poi venivano ospitati da connazionali compiacenti.

Le indagini sono iniziate nel 2018, quando un cittadino bengalese ha ricevuto la telefonata dalla sorella, picchiata per essersi rifiutata di fasificare dei documenti e fare arrivare in Italia due minori, spacciandoli per suoi figli.

Dalle indagini è emerso che gli stranieri pagavano fino a 2000 euro, che diventano 8 mila se la destinazione finale era il nord Europa. "Durante le conversazioni i clandestini vengono definiti 'roba'", ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Rizzo.

Durante le perquisizioni sono state trovate centinaia di documenti di stranieri che hanno effettuato il viaggio, nonché uno strumento elettronico che permette di clonare le carte di credito".