XII edizione di Scopritalento: orientare gli studenti alla scelta universitaria o lavorativa

Sarà presentata domani, giovedì 21 novembre, all’auditorium Quazza di Palazzo Nuovo (via Sant'Ottavio 20 Torino) a partire dalle 17, la dodicesima edizione di ScopriTalento. Si tratta di un percorso lungo il quale condurre gli studenti alla ricerca delle proprie attitudini e delle proprie abilità, aiutandoli a sviluppare le competenze trasversali e l’orientamento.

“ScopriTalento è un percorso organico e completo di orientamento alla scelta universitaria o lavorativa/professionale” spiega la consigliera metropolitana con delega all’istruzione e all’orientamento Barbara Azzarà, “rivolto agli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado di Torino e provincia, basato sull'introduzione della didattica attiva, orientativa e multimediale nella scuola e nell'università quale strumento di congiunzione tra innovazione didattica e orientamento”.

Una sperimentazione metodologica ormai consolidata, ideata dalla SAA-School of Management di Torino e sviluppata in collaborazione con la Città metropolitana , l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università, concepita per diventare un modello di riferimento e già riconosciuta a livello locale grazie al protocollo d'intesa firmato nel 2017 tra i quattro partner di progetto.

L'offerta formativa dell'edizione 2019/20 di ScopriTalento è costituita da tre laboratori didattici, condotti con l'affiancamento di studenti universitari della SAA School of management:

-Explora - Classi terze - Laboratorio propedeutico per fornire elementi di base della cultura d'impresa e del lavoro;

-Future Cup - Classi quarte - Laboratorio in cui si realizza un project work per un'azienda "cliente" che lo commissiona;

-Obiettivo Lavoro - Classi quinte - Laboratorio di sintesi conclusiva del percorso , per affinare le abilità personali e fornire gli strumenti base per orientare alla ricerca di un lavoro adatto alle proprie attitudini e abilità.

L’adesione ai laboratori deve essere data entro mercoledì 27 novembre.