Torino Film Festival: cosa vedere oggi, sabato 23 novembre

L'inaugurazione ufficiale è stata ieri sera, ma è da oggi che il Torino Film Festival (fino al 30 novembre) entra nel vivo, con la prima giornata piena di proiezioni e film.

Barcamenarsi nel ricchissimo programma non è semplice: cosa guardare e cosa evitare? La prima cosa da capire è qual è il vostro obiettivo: se volete sfruttare il Festival per vedere film più ricercati, di nicchia, che non si vedono nel circuito mainstream, allora cercate nelle sezioni particolari, da "Onde" ad "Afterhours". Se oltre a cercare film che difficilmente vedrete altrove, siete curiosi di chi c'è in concorso, puntate sulla sezione "Torino37", con 15 film opere prime o seconde. Se invece volete vedere in anteprima, e in lingua originale, i film che molto probabilmente saranno nei cinema nei prossimi mesi, andate dritti nella sezione "Festa Mobile".

Fatta questa premessa, guardiamo cosa c'è oggi in programma. L'evento clou è la Notte horror (qui l'articolo dedicato) al cinema Massimo 1 da mezzanotte, ma per chi non ama il genere, o non vuole fare le ore piccole, ci sono una serie di altre proiezioni interessanti. Prima tra tutte, quella del film che ieri sera ha aperto il Torino Film Festival: "Jojo Rabbit", umorismo nero sul nazismo visto attraverso gli occhi di un bambino che ha Adolf Hitler come mito e soprattutto come amico immaginario. Si ride, riflettendo. Il regista è Taika Waititi, ma qui ricorda un po' il Wes Anderson di Moonrise Kingdom. Alle 14.30 al Reposi 3.

Alle 15.00 al Reposi 1 c'è All you need is short, selezione di corti internazionali inediti in Italia. Un'occasione per gustarsi la qualità di film che durano meno di mezz'ora, firmati da registi affermati o dai registi di domani. In questo caso l'ingresso è gratuito.

Film tra i più attesi e chiacchierati del Festival, alle 17.15 al Cinema Massimo 1 c'è Frida la Vida di Giovanni Troilo, documentario sulla vita e le opere di Frida Kahlo, narrato da Asia Argento.

Alle 17 al Reposi 3, in concorso, Alguna Bestias, un inquietante racconto di un menage familiare dai risvolti terribili e inaspettati, con protagonista un patriarca che si rivelerà sempre più oscuro e scioccante. Si esce dalla sala con un groppo in gola, ma il film è capace di tenere lo spettatore immobilizzato alla sedia, specie negli ultimi 20 sconvolgenti minuti.

Alle 20.30 al Massimo 3, il primo dei 5 film "della vita" selezionati da Carlo Verdone: Sunset Boulverd, ossia Il viale del tramonto di Billy Wilder, un super classico.

Infine, in concorso, Le choc du futur di Marc Collin, alle 22 al Reposi 3: un viaggio psichedelico sulla nascita, nel 1978, della musica elettronica, visto dal punto di vista di una ragazza che sperimenta suoni e rumori per trovare la "melodia del futuro". Da vedere, anzi: da "ballare".