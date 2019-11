Case "vuote" affittate in nero come b&b: la municipale le scopre grazie alla Tari

Affittavano come b&b appartamenti di loro proprietà, che però avevano dichiarato "vuoti". La polizia municipale di Torino se ne è accorta grazie a seguito di accertamenti sulla Tari, la tassa sui rifiuti.

I controlli sono stati effettuati in alcuni stabili del centro cittadino, per alloggi - appunto - segnalati vuoti o non utilizzati da parte dei proprietari. Sono però emersi utilizzi a scopo turistico (anche attraverso noti portali di affitto temporaneo di alloggi) di alcuni di questi appartamenti.

Ulteriori e più approfondite indagini, compiute dagli Agenti del Nucleo Operativo Antievasione della Polizia Municipale e dagli Agenti della Polizia Amministrativa della Questura, hanno portato alla luce attività ricettive gestite da privati che omettevano di comunicare i dati relativi agli ospiti alloggiati, venendo meno agli obblighi sulla pubblica sicurezza, e senza attenersi alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno e oggetto di segnalazione anche in materia Erariale.

Al momento, due gestori sono stati identificati, segnalati all'Autorità Giudiziaria e sanzionati ai sensi del predetto Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno (circa 200 euro più il recupero della parte erariale). I controlli in questo campo, però, proseguono.