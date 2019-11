Le aziende torinesi puntano all'innovazione facendo squadra con le start up israeliane [FOTO]

È questa la base dell'accordo siglato questa mattina in Intesa Sanpaolo, alla presenza del Ministro per l'Innovazione Paola Pisano , tra Israel Innovation Authority e Torino City Lab .

Le imprese che aderiscono a quest'ultimo network - come Reale Mutua, Intel, Cisco, Igpdecaux, Intesa, Italdesign e General Motors - potranno indicare i problemi nel campo dell'innovazione. Le start up potranno sviluppare prototipi per risolvere le criticità. A sostegno dell'iniziativa due milioni e mezzo ciascuno da Italia e Israele, per un totale di cinque milioni di euro.