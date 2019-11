La magia delle feste è già arrivata alla Palazzina di Stupinigi, inaugurato "Natale è Reale" (FOTO e VIDEO)

Siamo alla fine di novembre, ma alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è arrivata già la magia delle feste, grazie all'inaugurazione di "Natale è Reale".

La quarta edizione della kermesse durerà fino a domenica 22 dicembre, con appuntamenti in grado di soddisfare tanto la curiosità dei grandi quanto quella dei più piccini. Cultura, divertimento, gusto, eccellenze artigiane, spettacolo e solidarietà, sono gli ingredienti di un vero e reale Natale. La grande novità del 2019 è la mostra dei presepi piemontesi, accanto ai quali ci sono quelli portati dalla cittadina maltese di Victoria, gemellata con Nichelino, presente alla inaugurazione con una delegazione arrivata dalla piccola isola mediterranea.

Santa Claus accoglierà tutte le letterine dei suoi piccoli, scritte anche con l’aiuto degli elfi dell’ufficio postale. Imponente sarà il Villaggio degli Elfi in cui curiosi e creativi laboratori, renderanno gli ospiti piccoli artigiani della fantasia, per creare originali ed ecologici lavoretti natalizi. Ma non solo: ci sarà uno spazio gioco ludico – didattico, e si potranno realizzare gustosi biscotti con Mamma Natalina, utilizzando le farine del Parco di Stupinigi prodotte da Panacea.



Emozioni e risate fioccheranno tra il pubblico durante gli spettacoli di Natale per tutta la famiglia:

1) “Rudolph brilla nell’oscurità”, dove la fantastica renna sarà il protagonista del Musical Show Me, e riuscirà a sconfiggere il male del momento, il bullismo, per far divertire e pensare tutti.

2) “Tutto è reale se ci credi”, una favola, invece, tutta da inventare nei luoghi di Stupinigi, grazie all’interazione del pubblico con la divertentissima commedia della Compagnia TeatrAli.

Nella suggestiva atmosfera del magico evento, i visitatori potranno andare a caccia di particolari idee regalo nel mercatino natalizio al coperto e riscaldato, unico in Piemonte per eccellenze artigiane e culinarie. Così come potranno degustare le prelibatezze della cucina genuina del Xsmas Street Food, tutto al coperto. Se si desidera una Cena di Auguri o festeggiare un compleanno speciale con i bambini, le proposte non mancheranno, così come le Cene con intrattenimento musicale by Sergio Moses!

Come sarà il presepe quest’anno? Per la prima volta ci sarà una esclusiva Mostra: I Presepi dal Piemonte e da Malta. Grazie al gemellaggio con la Città di Nichelino, la tradizione internazionale di Presepi di Malta verrà ospitata per la prima volta a Natale è Reale. La laboriosità e la creatività dei presepisti maltesi saranno accanto all’ingegnoso presepe meccanizzato di Giovanni Viviani e ad una meravigliosa esposizione di presepi in miniatura della Famija Vinoveisa.

Ma questa non sarà l’unica mostra prevista: lungo il percorso dell’intera manifestazione ci sarà GO ART FACTORY NOEL. Per la prima volta saranno esposti meravigliosi alberi di natale e quadri a tema natalizio, realizzati dagli artisti del movimento GOArtFactory con la direzione di Giorgio Bolognese e dell’artista Osvaldo Neirotti.

Natale è Reale vuole lanciare un messaggio forte sull’importanza del Cuore verde del nostro Pianeta: un cuore da preservare con la forza di tutta la gente del mondo. Con LIKE GREEN CONTEST, Il 30 NOVEMBRE, l’artista Osvaldo Neirotti dipingerà dal vivo un albero di ulivo, poi tutto il pubblico di Natale è Reale potrà portare il proprio cuore verde di carta con su scritto il proprio pensiero LIKE GREEN. Tutti i cuori saranno esposti nella scenografia di Natale è Reale. Il più bel messaggio diventerà protagonista di tutta l’iniziativa perché il 22 Dicembre, l’artista Osvaldo Neirotti lo trascriverà sull’albero d’ulivo, come simbolo perenne che sarà presente anche nelle future manifestazioni.

Tappa importante del magico tour sarà la visita nel Museo della Palazzina di Caccia, dove la favola diventerà realtà in una cornice architettonica meravigliosa, unica al mondo e patrimonio dell’Unesco. Tenetevi pronti per le spettacolari 2 Notti bianche con eventi speciali che sono in programma il 30 novembre e il 14 dicembre.

A Natale è Reale la solidarietà sarà protagonista: oltre ad ospitarla fra gli stand, gli organizzatori, insieme a TSHIRTMAD.COM , hanno infatti deciso di donare a Onlus Casa Ugi parte del ricavato delle vendite del bookshop.

EVENTI SPECIALI:

• NOTTI BIANCHE: 30 NOVEMBRE – 14 DICEMBRE FINO ALLE ORE 24.00 - Apertura di tutte le attività della manifestazione e del museo, eventi speciali per le famiglie.

• ANIMAZIONE CON PERFORMANCE CIRCENSI IL 30 NOVEMBRE E 14 DICEMBRE con giochi di luce.

• 30 NOVEMBRE - Performance dell’associazione sportiva Phoenix Laser Asd con giochi di SPADA LASER

• 30 NOVEMBRE - 13 e 21 DICEMBRE - Xsmas street food al coperto con intrattenimento musicale by SERGIO MOSES.

• 1 DICEMBRE COSPLAY CONTEST - con gara per Cosplay professionisti e non, adulti e kids. Whorkshop.

• 6 DICEMBRE I LOVE BEER DINNER - Xsmas Street Food ospita Degustazioni birra by Penna Nera con intrattenimento Duo comico di Compagnia TeatrAli e Defile abiti da cerimonia.

• 14 DICEMBRE - PREMIAZIONE CONTEST SCUOLE . Contest per tutte le classi che parteciperanno al Contest Scuole.

• 14 /15 DICEMBRE - Partecipazione Gruppo storico BORGO TALLE.

• 21 DICEMBRE - I Babbo Natale del Giardino della Fantasia faranno animazione per le famiglie.

• 22 DOMENICA - GRUPPO STORICO OCCELLI: - Arriva con la corte della Regina Margherita.

Tutti gli aggiornamenti su www.natalereale.it