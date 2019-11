Collegno, approvata la mozione per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Liliana Segre cittadina onoraria di Collegno. Ad approvarlo il consiglio comunale che, dopo la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Collegno Bene Comune, ha votato per conferire alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria, un segnale che vuole essere un gesto di vicinanza nei confronti della Segre.

“Viviamo in un periodo in cui dobbiamo utilizzare ogni strumento a nostra disposizione per ribadire i valori e lo spirito dell’antifascismo e della pace – ha affermato il sindaco Francesco Casciano -. Liliana Segre è il simbolo di una memoria delle barbarie del passato e che deve essere di monito per il futuro. Non concederemo nemmeno un millimetro alle derive pericolose che disgregano il tessuto sociale utilizzando l’odio come arma divisiva e l’imbarbarimento quotidiano del confronto pubblico sui media e sui social”.