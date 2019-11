Da domenica tagliate trenta fermate di tram e bus a Torino

Parte a Torino la soppressione delle fermate tram e bus. Da domenica 1° dicembre diremo addio a 30 arresti, pari al 6% delle 453 totali. È questa l'ultima fase del progetto di Gtt e Città di Torino, con l'obiettivo di velocizzare i mezzi su rotaie.

Un obiettivo da raggiungere, tramite una serie di provvedimenti. L'anno scorso era stata attivata la priorità semaforica per questa categoria di mezzi pubblici, mentre si sta ultimando l’estensione delle corsie preferenziali che interessano corso Belgio per la linea 15 e via Cibrario per la linea 13.