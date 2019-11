Lombardore, lo cercano per ore: il fratello lo trova morto vicino al loro capannone

Tragedia, nella tarda serata di ieri, a Lombardore. Vittima, un uomo di 65 anni di cui si erano perse le tracce ormai da qualche ora.

A cercarlo, in particolare, il fratello. Che pochi minuti dopo le 22.30 ha fatto la terribile scoperta in un'abitazione di via Rivarolo Beltrama 56, a pochi passi dal corso del torrente Malone. Il 65enne era riverso a terra, ormai privo di vita.



Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e il medico legale, insieme alle forze dell'ordine, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Le indagini ora cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica, ma l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia morto per un incidente domestico, forse cadendo dal tetto del capannone di proprietà della famiglia.