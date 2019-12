Due incontri organizzati nei prossimi giorni dall'associazione di volontariato Diva

L’associazione DIVA - che si occupa di informazione, orientamento, sensibilizzazione e formazione su problemi e sfide dei nostri giorni, con un particolare sguardo sul mondo femminile - organizza un incontro con il dottor Andrea Cocito dal titolo “Tu che ‘animale’ sei? I nove tipi dell'enneagramma”, durante verrà proposto il test per stabilire a quale animale appartiene ciascuno di noi, con la descrizione delle caratteristiche di ogni tipologia.

Appuntamento mercoledì 4 dicembre alle ore 15.30 presso la sede del CSV Vol.To (via Giolitti 21 a Torino). Andrea Cocito, astrofisico e cromoterapeuta dice di se stesso: “Prima mi occupavo di viaggi tra le stelle, ora accompagno le persone nel viaggio alla scoperta di se stessi, per stare bene e vivere appieno la loro vita”.

L’associazione DIVA organizza anche una mattinata in compagnia per martedì 10 dicembre 2019.

Alla ore 10.30 visita guidata alla mostra di Vittorio Corcos presso la Fondazione Accorsi di via Po 55. Alle 13, al ristorante La Badessa in piazza Carlina, consueto pranzo sociale natalizio e lo scambio di auguri. L'appuntamento è direttamente davanti al museo, mentre per chi è interessato solo al pranzo davanti al ristorante alle 13.

E' indispensabile la prenotazione al numero 320 084 05 01 (Anna Negro)

ASSOCIAZIONE DIVA

L’Associazione DIVA crea collegamenti e collaborazioni con altre Associazioni, per promuovere ed attivare reti di solidarietà finalizzate a prevenire le situazioni problematiche delle donne. Promuove e sostiene la nascita di nuove iniziative a supporto delle donne in difficoltà. Attraverso la collaborazione di Enti Pubblici e Privati, progetta ed organizza iniziative idonee al sostegno delle donne.