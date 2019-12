Salvini a processo a Torino: gruppo di preghiera organizza rosario per sostenere il leader della Lega

“Sosteniamo con la preghiera Matteo Salvini, i politici e tutte le persone che lavorano per il bene dell’Italia”. È quanto si legge nel volantino diffuso dal movimento religioso “I Cinque Sassi”, che in vista del 10 dicembre sta organizzando un rosario (ore 9, corso Vittorio Emanuele 130) a sostegno di Matteo Salvini, che quel giorno dovrebbe essere a Torino per partecipare al processo che lo vede imputato del reato di “vilipendio all’ordine giudiziario”.

I fatti risalgono al 2016, quando a Collegno il leader della Lega pronunciò alcune frasi contro la magistratura, ritenute offensive dalla Procura torinese.