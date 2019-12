La Regione Piemonte a “Più Libri, più Liberi”, fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma

La manifestazione “Più Libri, più Liberi”, promossa da AIE ( Associazione Italiana Editori), rappresenta da sempre un fondamentale punto di riferimento per la piccola e media editoria italiana e costituisce per gli editori piemontesi un’ottima occasione per commercializzare sul mercato italiano i propri prodotti editoriali.

Anche per questa edizione la Regione Piemonte, nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’editoria piemontese, partecipa con un collettivo di editori a “Più Libri, più Liberi – Fiera nazionale della piccola e media editoria” dal 4 al 8 dicembre a Roma, presso la sede del Convention Center La Nuvola .

Gli editori piemontesi che hanno aderito all’invito di fare parte del collettivo e che saranno presenti con le proprie opere sono 35: per gli editori piemontesi che invece partecipano alla manifestazione in maniera autonoma, la Regione Piemonte ha riservato un voucher fiere a parziale copertura delle spese.

Verrà ospitata inoltre, all’interno della Fiera, una delegazione del Salone Internazionale del Libro in vista della manifestazione torinese che avrà luogo nel maggio 2020 con l’obiettivo di rafforzare l’immagine e la vocazione internazionale della nostra regione.

“Si tratta di partecipare ad una importante iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Vittoria Poggio – che rimarca l’impegno della Regione Piemonte nel garantire la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale piemontese, accompagnando gli editori in un percorso sempre più strategico al fine di svilupparne vendita e visibilità”.

La presenza regionale alla manifestazione, segno tangibile dell’attenzione riservata dalla Regione Piemonte al comparto editoria, è inoltre occasione per valorizzare non solo la produzione editoriale piemontese, ma anche il patrimonio culturale e turistico del territorio.

Nel collettivo sarà possibile trovare buona parte del panorama editoriale piemontese, composto da piccole e medie case editrici, i cui testi abbracciano una vasta gamma di temi e argomenti.