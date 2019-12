Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a Torino.

A due mesi dalla sua ultima visita nel capoluogo piemontese, in occasione dei 157 anni della Corte dei Conti, il Capo dello Stato sarà in città martedì 10 dicembre per i 55 anni di fondazione del Sermig.

La cerimonia nell'aula magna dell'Arsenale della Pace fondato nel 1964 da Ernesto Olivero.