Cnh Industrial: lanciato a Torino Nikola Tre, camion elettrico ad idrogeno [FOTO e VIDEO]

Lanciato Nikola Tre , il primo camion elettrico frutto della partnership tra Iveco, società di Cnh Industrial, e la start up americana Nikola.

Il futuro veicolo commerciale - presentato ufficialmente ieri sera alle Ogr di Torino - potrà essere alimentato con batterie elettriche o con celle ad idrogeno. In entrambi i casi le emissioni saranno pari a zero .

Potrà viaggiare fino a 900 chilometri in autonomia e sarà commercializzato nel 2021.

“La crescente attenzione nel riconoscere che è necessario raggiungere sostanziali riduzioni delle emissioni nel settore automotive sta portando il nostro segmento ricercare soluzioni tecnologiche avanzate - ha commentato Hubertus Mühlhäuser, Chief executive officer di Cnh Industrial - la joint venture con Nikola è la conferma della competenza tecnica di entrambi i partner che si tradurrà in benefici ambientali tangibili per chi si occupa di trasporti a lungo raggio in Europa”.

"Il matrimonio con Nikola -ha aggiunto -ci ha permesso di ridurre i costi di mezzo miliardo e i tempi di quattro anni. La prima fase di test dei mezzi inizierà nel 2020: le due versioni saranno disponibili tra 2021 e 2022 e saranno destinate sia all'Europa, che agli Usa".