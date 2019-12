Gli attori di Assemblea Teatro piantumano otto alberi guidati dalle parole di Giono

L’idea nasce dal progetto teatrale “Parole contro le fiamme”, avviato due anni fa in occasione dei devastanti incendi a Pedrogao Grande, in Portogallo, e in Valle di Susa, con la lettura scenica, curata dal direttore artistico Renzo Sicco, del racconto di Jean Giono L’uomo che piantava gli alberi. La storia di Elzéard Bouffier, pastore solitario e tranquillo del sud della Francia, che, con molta fatica e senza nessun tornaconto personale, occupava tenacemente il suo tempo a piantare querce in una landa desolata.