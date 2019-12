Occhiali da PC: un idea regalo utile e alla moda

Quest’anno per Natale desideri fare un regalo diverso dal solito? I classici regali natalizi da qualche anno sono stati via via rimpiazzati da dispositivi tecnologici di ogni tipo, sia per ragazzi che per adulti, pertanto sempre più pc, computer, televisori, videogiochi e smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana e anche lavorativa, ma soprattutto, l'uso eccessivo di questi dispositivi elettronici è diventato una minaccia per la vista. Questo Natale, se desideri puntare su un regalo originale, elegante e sicuramente di grande utilità, scegli un occhiale da pc e sicuramente sarà una scelta vincente sotto molti punti di vista. Gli occhiali da pc saranno un dono gradito che verrà utilizzato in qualsiasi contesto, sia lavorativo che di svago e soprattutto apprezzato sia dalle donne che dagli uomini, dai ragazzi e dalle persone anziane anche per il loro look.

In rete esistono diverse aziende che promuovono occhiali da pc, ma se desideri andare a colpo sicuro e non perdere tempo in lunghe ricerche ti consigliamo di dare un'occhiata all'ampia scelta di occhiali da pc come quelli proposti dalla start-up nowave, fondata dal torinese Mauro Piras e da Gino Repetto. Nowave è un'azienda giovane e dinamica specializzata in occhiali da computer che sono progettati per ottimizzare la vista durante la visualizzazione dello schermo, riducendo l'abbagliamento, filtrando la luce blu, aumentando il contrasto e massimizzando ciò che si vede attraverso le lenti e soprattutto rendendo più facile restare davanti al pc per periodi di tempo più lunghi. Questo Natale il regalo perfetto per lettori insaziabili, per web workers e per gamers sarà un occhiale Nowave da computer!