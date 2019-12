Partenza da Torino Nord, la soddisfazione del Comitato Metro Linea 2

Il Comitato Metro Linea 2 è soddisfatto per la decisione dell'amministrazione comunale di far partire i lavori della Linea 2 della metropolitana da Torino Nord. ''Questa notizia indica che, grazie all'impegno civico, la nostra voce è stata ascoltata''.

''Siamo solo all'inizio del percorso e monitoreremo i prossimi passaggi amministrativi per cercare di accelerare l'apertura dei cantieri da Rebaudengo area trincerone ferroviario e favorire la riqualificazione urbanistica ed economica della zona Nord di Torino. Intanto però vogliamo condividere l'emozione di questo primo traguardo con chi ha seguito e sostenuto il Comitato Metro Linea 2, aiutandoci nella raccolta firme e in tutte le battaglie portate avanti in questi anni''.

La presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno non ha mancato però di far notare: ''Se alle affermazioni della maggioranza pentastellata seguiranno atti concreti saremo felicissimi, ma non possiamo dimenticare la fatica improba che abbiamo fatto, insieme ai cittadini, per far capire all’amministrazione l’importanza della metro tutta e della partenza da Nord''.

''A maggio ci è stato detto che la metro sarebbe partita da Mirafiori, nello stesso periodo dal progetto è sparito il tratto del Trincerone, a ottobre è stata annunciata una linea di bus con lo stesso tragitto della metro, fino all’ultimo la partenza da Nord e da Sud sembravano oggetto di una lotta fratricida... solo per citare alcune “giravolte” sul tema'', ha proseguito la presidente della Circoscrizione 6.

''Ad ogni annuncio inquietante o balzano dell’amministrazione centrale i cittadini e le istituzioni di territorio hanno però risposto mobilitandosi, raccogliendo firme, manifestando pacificamente, presidiando. Ora aspettiamo maggiori informazioni sulle tempistiche, le risorse e l’attuazione del progetto'', ha concluso la Salerno.