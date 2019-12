Le buone pratiche del riuso spiegate ai bambini: Vol.to e Regione Piemonte uniti contro lo spreco

Alberelli natalizi realizzati con fogli di giornale, borse ricavate da vecchie tovaglie o cravatte, consigli sulla spesa sostenibile e la corretta suddivisione dei rifiuti. È all'insegna delle praticità che vengono ufficialmente inaugurate oggi le iniziative legate al protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte sulla lotta allo spreco e l’uso consapevole delle eccedenze.

Nel cortile della sede di Vol.To, con entrata dall’Istituto Alfieri Carrù (via Accademia Albertina 14 a Torino), sono stati allestiti degli stand che ricreano “ambienti domestici” e relativi oggetti d'uso quotidiano, per scoprire quali azioni ciascuno di noi, adulto o bambino che sia, può compiere in aiuto dell'ambiente.

Partecipano alla manifestazione i bambini di quattro classi della scuola elementare "Roberto D’Azeglio", coinvolti anche in laboratori esperienziali organizzati dal “Museo A come Ambiente”.

Al taglio del nastro, Gerardo Gatto, presidente di Vol.to: "Sono particolarmente onorato del protocollo siglato con la Regione per un consumo consapevole delle risorse. Imparare a non sprecare vuol dire condividere. E ci permette di vivere appieno la cultura del dono in cui crediamo molto".

"È necessario - ha aggiunto l'assessora regionale ai bambini Chiara Caucino - che questa cultura del riciclo passi dai giovanissimi, per avviare una vera rivoluzione culturale. La Regione da sempre è vicina a questa visione e sostiene la lotta allo spreco, a cominciare da quello alimentare".

Presente anche Christian Aimaro, presidente di Amiat: "Un elemento fondamentale è la riduzione dei consumi: dobbiamo fare scelte consapevoli e privilegiare i prodotti che producono meno rifiuti. In questo senso, la comunicazione coi bambini funziona benissimo: una volta che si impara a riciclare, non si smette più di farlo".

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, gli stand saranno aperti a tutte le persone interessate a conoscere le iniziative di lotta allo spreco e, in particolare, ai volontari delle associazioni accreditate a Vol.To.

A seguire, i volontari saranno coinvolti nella tradizionale Festa di Natale, che prevede la Santa Messa e l’aperitivo con il brindisi di auguri.

"Mi auguro - ha concluso il vicepresidente di Vol.To Silvio Magliano - che le istituzioni colgano sempre più l'importanza del partenariato col terzo settore. Se oggi i bambini imparano cose utili, quando saranno adulti consegneranno ai propri figli un mondo migliore di questo".