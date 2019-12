A Bardonecchia week-end all'insegna del cinema

E’ in pieno svolgimento, per concludersi domani, domenica, la prima edizione del CinemAbility, Film Festival 19, progetto promosso da Borgate dal Vivo e 2gether Onlus, in collaborazione con Special Olympics e il Comune di Bardonecchia.

Dopo le due giornate dedicate agli studenti delle alle scuole medie inferiori e superiori e ai dibattiti, ha il suo clou oggi pomeriggio al Palazzo delle Feste, con la presentazione alle ore 18.00 del libro “Un altro (d)anno” di Valentina Tomirotti e alle ore 21.00 con la presentazione della fiction RAI “Ognuno è perfetto”.

Sabato 7 dicembre

· Ore 18.00, Palazzo delle Feste, Sala Giolitti: presentazione del libro “Un altro (d)anno”, con l’autrice Valentina Tomirotti. In collaborazione con Mountain Book.

· Ore 21.00, Palazzo delle Feste, Sala Viglione: Festa CinemAbility. Consegna premi e presentazione fiction RAI “Ognuno è perfetto”. Intervengono i ragazzi del cast, Antonella Lavazza, Manuela Lavazza. Concerto per pianoforte di Carmine Padula. Con la presenza straordinaria di Violante Placido, madrina del festival. Presenta Marco Berry.

Domenica 8 dicembre

· Ore 10.30, Cinema Sabrina: proiezione “Inside Out”, con adattamento ambientale per pubblico con disturbo dello spettro autistico. Intervengono Daniela Trunfio di Torino + Cultura Accessibile e Christian Varone, presidente ANGSA VdA.

· Ore 12.00, Bussoleno, Pala Conti: spettacolo teatrale “Insanity”, di Beppe Gromi.

· Ore 13.30, Cinema Sabrina: proiezione documentario “Se ti abbraccio non avere paura”, interviene Niccolò Pagani, regista.

· Ore 15.00, Cinema Sabrina: proiezione “Tutto il mio folle amore”.