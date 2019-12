Il Natale arriva in Circoscrizione 7 con “Il ponte incantato” e le luci in Piazza Borromini

Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e anche la Circoscrizione 7 si sta preparando alle festività con numerosi appuntamenti sparsi sul proprio territorio. Nella giornata di venerdì, in particolare, ne sono andati in scena due: uno nel quartiere Aurora e l'altro a Madonna del Pilone.

Alle 9.30 l'associazione ARQA, nell'ambito delle iniziative per #AddobbaTO, ha coinvolto le bambine e i bambini dell'asilo nido “Il faro” e della scuola dell'infanzia di Via Ancona per abbellire il ponte pedonale tra i lungo Dora Firenze e Savona (ribattezzato per l'occasione “Il ponte incantato”) con alcune decorazioni natalizie create apposta per l'occasione.

A qualche centinaio di metri di distanza e qualche ora più tardi, in Piazza Borromini, sono state invece accese le luci di Natale: l'evento, organizzato dall'associazione To Borgo insieme alla Circoscrizione 7, ha visto la partecipazione del presidente Luca Deri e di alcuni consiglieri, oltre a un Babbo Natale e alle maschere di Gianduja e Giacometta; in conclusione sono stati distribuiti dolci e caramelle offerti dai commercianti di zona.