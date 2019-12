Un calendario per dare ad un bimbo di Cuorgnè la speranza di camminare

Tra i tanti calendari in vendita in questi giorni prenatalizi spicca quello curato dai bambini e dalle mamme di Bardonecchia, con suggestive e originali immagini di gruppo scattate da Cristina, sensibile ed appassionata fotoamatrice, specialista in calendari, di Bardonecchia, i cui proventi sono destinati ad aiutare Loris, bimbo di sei anni residente a Cuorgnè, nato con una malformazione alla gamba destra dovuta ad una malattia rara che non gli consente di camminare.

Dopo sei anni di traversie varie, il dott. Paley, professore americano, ha garantito, che Loris, una volta operato, dopo sei settimane di riabilitazione, sarà in grado al 100% di camminare in modo autonomo.

Il costo, comprendente operazione da effettuarsi in Florida, riabilitazione, viaggio e permanenza negli USA è di circa € 200.000 euro.

La famiglia si appella alla generosità di tutti per trasformare un sogno in realtà.

Possiamo aiutare Loris, a camminare, mamma Corine e papà Doriano, in diversi modi: acquistando, a €10.00, il bel calendario in vendita presso via Mallen 2, telefono 012299413 e in alcuni esercizi commerciali di Bardonechia, oppure tramite

· Bonifico Bancario, IT5C02008304500000420210071, intestato a Corine Lesieur- Causale Operazione Loris ;

· Conto Paypal all’indirizzo : operazione loris@gmail.com, oppure su sito www.gofundme.com.aiutamo-loris-a-camminare. e-mail: operazione.loris@gmail.com www.youtube.con-loris augusti