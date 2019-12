Nichelino, al teatro Superga arrivano le note magiche dell'Harlem gospel choir

Appuntamento da non perdere, sabato 14 dicembre al teatro Superga di Nichelino. Arriva infatti l’Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d’America, nonché uno dei più longevi. Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e New York City. È l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due presidenti degli Stati Uniti d’America (Jimmy Carter e Barack Obama), la Famiglia Reale, Nelson Mandela, e in eventi di rilievo mondiali, quali l’International Broadcast Memorial a Times Square per Michael Jackson e il 60° compleanno di Elton John.