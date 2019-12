Valsusa: venerdì 13 dicembre l’Open Day al Formont di Oulx

Venerdì 13 dicembre arriva l’Open day con “apericena” al Formont Valsusa per chi si deve iscrivere ai corsi triennali alberghieri di cucina e sala/bar oppure al quarto anno per tecnico di cucina. L’orario di accoglienza è dalle 18,30 alle 21,00. Formont realizza progetti concreti sui programmi di sviluppo dell’economia montana rivolti a giovani, studenti, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o mobilità ed è presente in Piemonte con sei Centri Operativi accreditati dalla Regione ai quali si aggiunge la sede regionale situata a Venaria Reale, accreditati dalla Regione Piemonte.