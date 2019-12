Gabrio contro Aliud, la denuncia della destra: "La Circoscrizione protegge i centri sociali"

Venerdì 13 dicembre prossimo il CSOA Gabrio ha indetto un'«assemblea antifascista» per «per organizzarsi e reagire tutti insieme» contro Aliud, organizzazione studentesca di destra identitaria. Fin qua nulla di nuovo, se non che l’incontro in programma è ospitato dal Centro Adolescenti della Circoscrizione 3 di Torino, in via Moretta 55/bis, all’interno di uno spazio concesso all’associazione Amici di via Revello, che altro non è che un’organizzazione correlata allo stesso Gabrio.

Con questo escamotage continua quindi il sostegno, protezione e legittimazione della Città di Torino e delle sue Circoscrizioni nei confronti dell’area antagonista e dei centri sociali, che in questo modo possono esercitare attività ideologiche mirate contro altre parti politiche avvalendosi di strutture istituzionali pubbliche, appartenenti a tutti i cittadini e pagate dalla collettività.

I centri sociali avevano già preso di mira Aliud – Destra Identitaria - sigla vicina a Fratelli d’Italia che a Torino raggruppa il Fuan – Azione Universitaria e Azione Studentesca, lo scorso 26 ottobre in occasione dell’inaugurazione della sede di via Sestriere 9 in Borgo San Paolo. In quella circostanza il quartiere era stato pesantemente imbrattato con frasi ingiuriose e minacce, cui era seguita un’aggressione fisica ai danni di due militanti dell’organizzazione di destra, nella quale uno dei due aveva riportato la frattura del setto nasale.

Dichiara Aliud: «Siamo indignati che la Circoscrizione 3 conceda spazi a chi discrimina e usa la violenza come strumento di lotta politica. La Circoscrizione 3 già non aveva espresso alcuna solidarietà in seguito alla vergognosa e vigliacca aggressione subita dai nostri giovani. Questa volta sceglie dichiaratamente di appoggiare i violenti e gli illegali che occupano l’edificio di via Millio e ottengono spazi tramite associazioni-ombra e appoggi diretti di diversi consiglieri comunali e circoscrizionali. Chiediamo alla Presidente Francesca Troise di revocare con urgenza la concessione della sala all’associazione Amici di via Revello, che altro non è che un tentacolo del Gabrio all’interno della Circoscrizione, e di prendere vigorosamente le distanze dai violenti. Non è accettabile che, nonostante il sangue versato – e non in senso metaforico - e i danneggiamenti subiti dal quartiere San Paolo, qualcuno nelle istituzioni pensi ancora di poter considerare innocenti i centri sociali, difendendoli e legittimandoli in modo unilaterale e chiudendo gli occhi sulle loro prevaricazioni e violenze».

In occasione della manifestazione dei centri sociali, indetta per questo sabato 14 dicembre con partenza da piazza Robilant alle 14.00, i militanti di destra risponderanno presidiando la loro sede e organizzando una conferenza culturale a ingresso libero e aperto a tutti.