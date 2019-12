Una pizza alla Masterchef e tante canzoni per i bimbi del Regina Margherita (FOTO e VIDEO)

Un pomeriggio diverso, per i piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica del Regina Margherita di Torino.

A passare qualche ora con loro, cantando e imparando a fare la pizza, c'erano infatti alcuni ospiti d'eccezione: si tratta di Alida Gotta, ex concorrente della quinta edizione di Masterchef, che si è messa ai fornelli tra farina, pomodoro e formaggio ed Eugenio in via di Gioia, cantautore che alle esibizioni alla chitarra ha alternato momenti di impasto e cottura.