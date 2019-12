Mandaci la foto del tuo presepe e vinci una cena per due in un ristorante “glamour”

Natale è tempo di buoni auspici, di felicità e...di regali: torna anche quest'anno il contest che premia i nostri lettori. Per il 2019 abbiamo pensato di premiare il presepe più bello e di regalare una cena per due in ristorante “glamour” della città. Siete pronti a partecipare?

Saranno gli utenti a premiare la foto del Presepe più bello, attraverso il classico cuoricino LIKE . Il contest sarà svolto simultaneamente sulle nostre testate di Sanremonews, Imperianews, Montecarlonews, Savonanews, LaVoce di Genova, Targato CN, La Voce di Alba, La Voce di Asti, Torino Oggi e Varese Noi e vincerà, fra tutte le immagini pervenute, la foto che avrà ottenuto più like.

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.

Non verranno prese in considerazione le immagini inviate in modi non previsti dal regolamento.