Settimana di maltempo autunnale: perturbazioni fino a venerdì, ma colonnina in rialzo

Si apre una settimana di maltempo autunnale per Torino e provincia. Correnti meridionali prima e atlantiche poi manterranno condizioni di maltempo, più marcato su Piemonte settentrionale e Liguria, ma in generale perturbato ovunque almeno fino a venerdì incluso. Le temperature saranno oltre le medie del periodo con nevicate generalmente ad alta quota.

A Torino, dunque, si annuncia cielo per lo più coperto, con precipitazioni diffuse e continue ovunque. In città pioggia per lo più mercoledì con la rotazione delle correnti dai settori sudorientali in quota. Temperature stazionarie o in lieve aumento con poca escursione diurna. Massime sui 10/12 °C, minime sui 7/8 °C. Venti deboli o localmente moderati da nord.