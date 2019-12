Donna ferita al collo con una bottiglia rotta: fermato un ventunenne

La polizia di Torino ha fermato un ragazzo di 21 anni, originario della Guinea Bissau e con regolare permesso di soggiorno, che oggi pomeriggio, poco distante dal Sermig, ha ferito al collo una clochard, colpendola con una bottiglia di vetro rotta. Subito dopo l’aggressione il giovane, che è già sottoposto all’obbligo di firma, si è allontanato ma è stato intercettato dagli agenti su Ponte Mosca, anche per via di una ferita alla mano procurata durante la colluttazione. Nelle prossime ore gli inquirenti interrogheranno il giovane per capire cosa lo ha spinto a colpire la donna, che intanto è stata medicata e ricoverata con 40 giorni di prognosi.