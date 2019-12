Fermato per un controllo prima fugge, poi aggredisce a calci e pugni i Finanzieri: arrestato, con sé aveva un "tesoro"

Prima ha tentato la fuga, poi - vistosi braccato - ha cercato di farsi largo con la violenza, ma alla fine sono scattate le manette. È accaduto la scorsa notte a Torino in corso Giulio Cesare, quando intorno alle tre un equipaggio del Gruppo Pronto Impiego Torino, impegnato nei consueti controlli di prevenzione in città, ha notato un uomo che si aggirava tra le auto in sosta.