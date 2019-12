Un incidente che ha coinvolto tre vetture ha creato enormi rallentamenti al traffico, nella mattinata di oggi, martedì 17 dicembre, sulla tangenziale nord di Torino.

Il tamponamento è avvenuto poco prima delle ore 10 all'altezza del Km 5.900. Nessuna persona è risultata ferita, probabilmente l'asfalto viscido per la pioggia è stata la causa dell'incidente, che ha avuto come conseguenza l'utilizzo di una sola corsia per diverso tempo, provocando code e disguidi alla normale circolazione.