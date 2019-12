All'Ultima Thule di Via Cigna l'unica rassegna poetica con “pianista incorporato”

All'Ultima Thule, circolo Arci di Via Cigna 39 (ingresso da Via Pesaro), va in scena una rassegna poetica molto particolare: si tratta di “VersiDiversi”, diretta dal pianista Andrea Cavallo.

Dalle 19 apericena e microfono aperto a tema natalizio per chiunque vorrà esibirsi sul palco, attraverso qualsiasi forma artistica, con l'accompagnamento musicale live curato dallo stesso Cavallo: “Sono un pianista amante della poesia – spiega - ma che poeta non è: per questo motivo mi sono inventato questa kermesse che invita i poeti a leggere testi propri e non. Durante le letture ascolterò e suonerò a soggetto. Se la poesia è ritmo, perché non provare a suonarci su, sottolineando ed intrecciando le reciproche melodie?".

A spiegare, invece, il concept dell'Ultima Thule è il titolare Vincenzo: “La nostra intenzione - dichiara – è quella di essere un circolo ricreativo e culturale che permetta alle persone di dimenticarsi di tutto quello che c'è nel mondo reale”.