Moglie gelosa picchia il marito con calci e schiaffi: arrestata 28enne

Ha aggredito in preda a un raptus di gelosia il marito, colpendolo con calci e schiaffi e cercando di spruzzargli lo spray al peperoncino sugli occhi.

Una donna di 28 anni è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, dopo che il compagno, già in passato vittima di violenze da parte della moglie, è riuscito a chiamare i militari. L'episodio è avvenuto in un'abitazione nel quartiere Pozzo Strada.

Alle forze dell'ordine l'uomo ha raccontato che dopo avergli sottratto il telefono, la donna lo ha colpito piú volte, tentando di spruzzargli lo spray al peperoncino.

La vittima è stata informata sulle modalità di accesso ai centri antiviolenza.