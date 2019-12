Chiusa da stasera in via precauzionale la provinciale 419 nel comune di Chiaverano

In vista delle piogge insistenti previste per domani, venerdì 20 dicembre, la provinciale 419 della Serra, nel comune di Chiaverano,verrà chiusa a partire da stasera giovedì 19 dicembre 2019, in via precauzionale, nel tratto ricompreso dall’intersezione con la sp. 221 di Andrate fino all’intersezione con la sp. 73 di Nomaglio.

Durante l’intensa ondata di maltempo di fine novembre, la sp. 419 è stata interessata da un movimento franoso al km 10+400 : il servizio Viabilità della Città metropolitana di Torino è intervenuto e la strada è stata riaperta condizionandone il mantenimento dell'apertura alle condizioni meteo.

La strada verrà riaperta non appena le condizioni meteo lo consentiranno.