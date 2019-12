Natale di incidenti sulla tangenziale di Torino. Intorno all’ora di pranzo sono stati due diversi sinistri a causare rallentamenti nella zona a nord e sud del capoluogo.

Sulla Torino-Caselle, all’altezza dello svincolo con la tangenziale, si è verificato un tamponamento con diversi veicoli convolti: code per chi stava andando a prendere l’autostrada nella zona di Borgaro.

Incidente anche all’altezza del comune di Rivoli, in direzione nord, tra due vetture. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi: fortunatamente sembrano non esserci feriti