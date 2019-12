Natale insolito per corso Traiano: sotto l'albero "riscopre" la voglia di Carnevale

Per anni è stata una piacevole ricorrenza. Una tradizione che ormai sia i grandi che i piccoli aspettavano con ansia per vedere quelle strade, di solito solcate da auto e vetture di ogni genere, venire invase da maschere, suoni, colori, coriandoli e divertimento. E poi carri, soprattutto carri. Strani, buffi, spaventosi o divertenti.



E nonostante l'atmosfera piuttosto natalizia, in corso Traiano c'è già una gran voglia di Carnevale: la sfida, per gli organizzatori, è riportare in vita la sfilata dei carri che ormai dai primi anni Duemila non è più in calendario, ormai quasi 15 anni fa. C'è già la data: 15 marzo 2020.

Anche se in questi giorni si pensa ad alberi, regali e fiocchi di neve, c'è un conto alla rovescia che è già partito, ma non è quello di Capodanno. "Grazie all'aiuto della Circoscrizione 8, il Comune, il nostro organizzatore Federeventi Pimonte e i Commercianti facenti parte dell Associazione Commercianti Corso Traiano la data è stata fissata", dicono gli organizzatori, che hanno messo in circolazione i biglietti della lotteria che servirà a raccogliere le risorse necessarie a sostenere il Carnevale.