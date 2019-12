Torino, il tram di Cinecittà si ferma in Piazza Castello

A Natale, a Torino, si ferma il tram del cinema. Distretto Cinema, che organizza ogni estate nel cortile di Palazzo Reale “Cinema a Palazzo”, propone per ‪venerdì 27‬, ‪sabato 28‬ e ‪domenica 29 dicembre‬ un’iniziativa sul tram del ‪1935 che faceva servizio a Cinecittà‬. Un tram della stessa tipologia utilizzata anche da Federico Fellini per girare il suo film tv, L'intervista.



Nei tre giorni dalle 15,30 ‪alle 19‬ il tram stazionerà in piazza Castello, proprio di fronte al Teatro Regio: restaurato dall’Atts, l'Associazione Torinese Tram Storici, sarà visitabile gratuitamente da torinesi e turisti. Ogni giorno alle 17,30, poi, l’incontro con i protagonisti, rigorosamente torinesi, del cinema di oggi. ‪Venerdì 27 sale Daniele Gaglianone, sabato 28 Irene Dionisio con Iole Pellion Di Persano, domenica 29 c'è Louis Nero. ‬



I tre autori si racconteranno e parleranno del loro cinema in questo luogo speciale. «Sarà un'occasione di dialogo, riflessione e confronto sulla situazione del cinema italiano, sul cinema come elemento non solo narrativo ma elemento di divulgazione di linguaggi ad esso assimilabili come quelli della videoarte, e sulla situazione della produzione torinese» spiega il direttore artistico Fulvio Paganin.