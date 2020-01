Nichelino, arrestato due volte nel giro di tre giorni per tentato furto

Arrestato per due volte nel giro di tre giorni sempre con l'accusa di tentato furto. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2020 per un 47enne di origine romena, finito in manette a Nichelino dopo essere stato "pizzicato" due volte dai carabinieri in appena 72 ore.

L'uomo, fermato nella notte di Capodanno, era stato già bloccato in precedenza, sempre per tentato furto, avendo preso di mira le vetture nella zona di via Morante. La prima notte dell'anno nuovo aveva adocchiato un veicolo, poi aveva spaccato il vetro, ma i suoi rumori sono stati sentiti dai residenti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri, prontamernte arrivati sul posto, lo hanno fermato e poi portato in carcere. La volta prima era stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma, stavolta invece non sembnra destinato ad uscire tanto alla svelta.