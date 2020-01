Ladri di presepi a Stupinigi, l'assessore Ruggiero: "L’anno prossimo teche di vetro per proteggerli"

Sarà anche vero che a Natale si è più buoni, ma i ladri non vanno in vacanza durante le feste, anzi sono capaci di andare a rubare i presepi. E' successo nei giorni scorsi a Stupinigi, quando sono state trafugate alcune statuine maltesi in mostra alla Palazzina di Caccia durante la kermesse 'Natale è Reale'.

I presepi, una decina in tutto, erano stati portati dall’isola di Gozo, gemellata con Nichelino. Molto probabilmente i ladri hanno agito durante le operazioni di smontaggio, avenute dopo la conclusione della manifestazione, avvenuta il 22 dicembre, approfittando di un momento di distrazione degli organizzatori e del personale addetto.

“L’anno prossimo metteremo teche di vetro per tutti i presepi, così da evitare altri furti di questo genere”, ha dichiarato, non senza una punta di amarezza, l'assessore ai Grandi Eventi del comune di Nichelino, Giorgia Ruggiero. “La delegazione di Malta, che ha esposto i suoi lavori artigianali ha deciso di farlo a Stupinigi per la prima volta a livello europeo, oltre al Vaticano".

'Natale è Reale' ha richiamato un gran numero di visitatori e l'Amministrazione nichelinese, nonostante l'increscioso episodio del furto, è pronta a rilanciare: "Non sarà un gesto isolato a condizionarci e a fermare questo tipo di iniziative”.