Nuovo incendio al Cpr di Torino, notte di intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme

Ancora problemi al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di corso Brunelleschi a Torino.

Dopo le rivolte dei mesi scorsi, che avevano portato al ferimento di alcuni agenti, negli scontri avvenuti con i migranti ospiti del centro, nella tarda serata di ieri, sabato 4 gennaio, attorno alle 21.30 è scoppiato un nuovo incendio, che ha costretto a mobilitare in forze i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Sono state impegnate due squadre, il carro fiamma, oltre alla vettura con autoradio e il funzionario di turno al seguito. Poco dopo la mezzanotte il rogo è stato finalmente domato e non si segnalano persone ferite o intossicate. Ovviamente i due container coinvolti e l'area del Cpr interessata dall'incendio sono stati interdetti fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e igiene.

I pompieri sono stati impegnati anche nella zona di Cirié, nella notte appena trascorsa. Verso l'una, in via San Maurizio, sulla provinciale 16, una vettura era finita fuori strada e il suo conducente era rimasto incastrato nelle lamiere.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di liberare la persona, trasportata poi in ospedale per controlli, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.