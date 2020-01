Vandalizzate le panchine rosse di Parella

Non c'è pace, in questo inizio 2020, per le “panchine d'artista”: dopo gli atti di vandalismo contro l'opera dedicata alla memoria di Vito Scafidi in piazza Chiaves, infatti, sono state danneggiate anche quelle rosse contro il femminicidio presenti nel quartiere Parella.

A segnalare l'episodio è il comitato TorinoBcps: “In questi giorni – dichiara il segretario Lorenzo Ciravegna - alcuni vandali hanno sfasciato le assi delle panchine presenti in piazza Campanella e corso Telesio, realizzate nel 2016 dall'artista Karim grazie a un contributo concesso dalla Circoscrizione 4 all'associazione ACMOS”.

I fatti vanno ad aggiungersi ad una situazione di degrado che prosegue da tempo: “Le criticità – aggiunge Ciravegna – si sono presentate immediatamente, con una progressiva e inesorabile perdita di colore unita a vandalismi vari. Le nostre segnalazioni avevano portato al restauro momentaneo delle panchine dello stesso corso Telesio e piazza Risorgimento, oltre alla rimozione di quella del giardino Coggiola”.