Carignano, incidente per una cisterna carica di gpl: 6000 litri da travasare e strada chiusa [FOTO]

Un intervento decisamente complesso e delicato, quello che stanno portando avanti in questa mattinata i vigili del fuoco del comando di Torino che sono intervenuti a Carignano, in seguito a un incidente stradale lungo la provinciale 138 in direzione Osasio.



Coinvolte due vetture: una macchina e un'autocisterna per il trasporto di GPL che si è incastrata lungo il lato della strada, in un canale di scorrimento delle acque.



Data la particolare situazione, insieme a polizia municipale di Carignano e carabinieri, stanno operando gli uomini della squadra 51 del Lingotto, il nucleo nbcr nucleare chimico biologico radiologico e il funzionario di servizio. Il programma prevede delicate operazioni di travaso dei 6000 litri di combustibile anche con gli specialisti del nucleo travasi del comando di Milano.



La strada provinciale 138 è chiusa alla circolazione e, lo rimarrà fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'autocarro.