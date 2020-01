Aggredisce la ex in strada: arrestato per atti persecutori

Ha colpito ripetutamente con calci e pugni la ex compagna e l’ha minacciata di morte nel caso l’avesse denunciato. L’uomo, un cittadino romeno di 26 anni, è stato arrestato domenica sera per atti persecutori nei confronti della donna.

A scatenare l'ira del ventiseienne sono stati alcuni messaggi trovati sul cellulare della ragazza e una sigaretta che lei avrebbe chiesto a un passante. Per questo l'uomo ha l'ha colpita violentemente, per poi allontanarsi. La donna ha allora chiesto aiuto ai propri familiari, che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Il reo è stato fermato dagli agenti che lo hanno rintracciato ad una fermata del bus in Corso Unione Sovietica.

Da racconto della giovane è emerso un quadro di minacce e violenze subite per anni, per mano dell’ex compagno, causate spesso anche dal consumo di alcolici. Anche quando la donna aveva interrotto la relazione, l’uomo non aveva smesso di perseguitarla, sia nei momenti di vita privata sia durante il tragitto per il lavoro.

L’uomo, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato.