Tatabui lancia il menù invernale: squisitezze di pesce e caldi proposte per dessert

Aria di novità nelle cucine del Bistrot e Cocktail Bar Tatabui, in corso Moncalieri 33/D, a Torino. Il freddo invernale ha ispirato diversi intrecci di sapori nel menù, che, dopo il felice esordio di quest'estate, presenta, piatti sempre più sfiziosi e adatti a tutti i palati.

Lo Chef Enrico Bedogni, tra le nuove proposte, ha curato con attenzione particolare il pesce, andando incontro anche alle richieste della clientela nei primi mesi di attività. Ecco dunque servito il polpo fritto in farina di riso e polenta con mele al calvados, o un salmone scozzese con scorzette di lime dressing ai frutti rossi e passion fruit. Per concludere in dolcezza, un irresistibile coulant al cioccolato fondente dal cuore caldo al pistacchio.

Per informazioni:

Tatabui

Corso Moncalieri 33/D

011 245 7297

Pagina Facebook: www.facebook.com/tatabuiofficial http://www.facebook.com/tatabuiofficial